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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
FESTA 2200 Bisiklet Festivali - KAYSERİ

FESTA 2200 Bisiklet Festivali - KAYSERİ

- Bisikletseverlerin 45 kilometrelik parkurda pedal çevirmelerinden görüntülerFESTA 2200 Bisiklet Festivali - Festival, 45 kilometrelik Erciyes parkuruyla devam ettiKAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda düzenlenen FESTA 2200 Bisiklet Festivali, Erciyes parkuruyla devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ilden yaklaşık 300 bisiklet tutkununun katıldığı festivalin üçüncü günü etkinliği, Erciyes Çadır Kamp Alanı'ndan start aldı.Bisikletseverler, Hacılar ilçesinde son bulacak 45 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.Bisiklet tutkunları, parkur boyunca Erciyes'in eteklerinde yaşayan yılkı atlarının görsel şölenine de tanık olacak.Festivalin son gününde ise yarın Erciyes Dağı'ndaki 8,7 kilometrelik parkurda pedal çevrilecek.

Festival Bisiklet 

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