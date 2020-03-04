-Antrenmandan görüntüler



- Fernando: "Şampiyon olma ihtimalimiz var"- Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando:- "Galatasaray maçına konsantre olduk"- "Şampiyon olma ihtimalimiz var" SİVAS



- Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando, Süper Lig'de şampiyonluk ihtimallerinin olduğunu ifade ederek, "Şimdiden şampiyonluktan bahsetmek haddini aşan bir iddialı bir duruş olarak düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olma ihtimalimiz var” dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando, takım olarak Galatasaray maçına odaklandıklarını belirtti.

Güzel bir haftaya başladıklarını söyleyen Fernando, "Galatasaray maçı hazırlıklarımız da sürüyor. Şu anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde birinciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çalışıyoruz" dedi.

"Ben genellikle maç maç düşünüyorum Şampiyonluk ile ilgili yöneltilen soruya Brezilyalı futbolcu, "Şimdiden şampiyonluktan bahsetmek haddini aşan bir iddialı bir duruş olarak düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olma ihtimalimiz var ama ben genellikle maç maç düşünüyorum. Sonuçta her maçı ve her engeli aştıkça daha iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden bu şekilde devam etmekte fayda var. Son iki maçtır da şutlarım direkten dönüyor ama bu beni etkilemiyor. Elbette golü bulacağım. Bunlar futbolda olan şeyler" diye cevabını verdi. Galatasaray hazırlıkları devam ediyor Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma ve istasyon çalışması yapan Yiğidolar çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan antrenman öncesi özel bir kolej öğrencileri antrenmanı ziyaret edip, futbolculara tatlı ve çiçek takdim ederek moral verdi.



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