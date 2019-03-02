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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçeli taraftarlardan Rize maçına yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlardan Rize maçına yoğun ilgi

Taraftarlardan görüntüler

Kalaba Tezahür Alabalık Atlı Polis Tezahürat 

-atlı polislerden görüntüler

- - Atlı polisler ilgi çekti İSTANBUL

- Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev yaptı. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’nin evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde stat çevresinde yoğun kalabalık halinde giriş yapan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Ülker Stadyumu çevresinde ise atlı polislerin görev yapması dikkat çekti.
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