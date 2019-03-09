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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini almaya başladı

Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini almaya başladı

Taraftarlardan görüntüler

Gesi 

-detaylar

- İSTANBUL

- Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı.
Spor Toto Süper Lig’de oynanacak olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı.
Müsabakanın başlamasına 2 saat kala stat etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü deplasman tribününe giriş yaparken, diğer taraftarlar ise giriş bölgesinde maç saatini bekliyor.
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