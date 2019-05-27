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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçeli taraftarlar Silivri’de

Fenerbahçeli taraftarlar Silivri’de

Fenerbahçeli taraftarlardan görüntüler

- İSTANBUL

Tezahür Basın Açıklaması Tezahürat Dinlenme Tesisi 


- Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası için Silivri’ye geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunuyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası’nın 12. duruşması için Silivri’de toplandı. Silivri TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde toplanan yaklaşık 300 taraftar sarı-lacivertli takım ve eski Başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Yıldırım’ın burada taraftarlarla buluşup bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
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