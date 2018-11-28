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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal için toplandı

Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal için toplandı

Taraftarlardan detaylar

- İSTANBUL

Yağmurlu Tezahür Tezahürat Şili Rektör 


- Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu. Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.
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