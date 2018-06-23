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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçeli oyuncu İsmail Köybaşı hem tatil yapıyor hem de antrenman Video

Fenerbahçeli oyuncu İsmail Köybaşı hem tatil yapıyor hem de antrenman Video

Statta çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Yıldız Futbolcu 

-Genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Fenerbahçe’nin sol beki İsmail Köybaşı, tatil yaptığı Bodrum’da antrenmanlarını da aksatmıyor. Milli futbolcu, Bodrum Şehir Stadı’nda antrenman yapıp küçük futbolcuların maçını seyretti. İlçeye bağlı Göltürkbükü Mahallesi’nde tatilini sürdüren Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Bodrum İlçe Stadı’nda bir saat antrenman yaptı. Düz koşu ve kondisyon çalışması yapan Köybaşı, daha sonra kulübeye geçerek altyapı oyuncularının maçını izledi. Altyapı maçının sona ermesiyle, küçük futbolcular soluğu İsmail Köybaşı’nın yanında aldı. Milli futbolcuya yoğun ilgi gösteren altyapı oyuncuları, İsmail Köybaşı ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Onların bu isteklerini kırmayan yıldız futbolcu, hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. İsmail Köybaşı daha sonra Bodrum İlçe Stadı’ndan ayrıldı.
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