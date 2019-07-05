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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı - DÜZCE Haberi

Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı - DÜZCE Haberi

- Futbolcuların cuma namazı için camiye gelmeleri - Namaz çıkışı futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmeleriFenerbahçeli futbolcular Düzce 'de cuma namazını kıldıDÜZCE (AA) - Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı.Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Murat Sağlam, cuma namazı için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle Bıçkıyanı köyüne gitti.Köy sakinleriyle Bıçkıyanı Camisi'nde cuma namazını kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.Sarı - lacivertli oyuncular, futbolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.

Hatıra Fotoğrafı Cuma Namazı Forma Takım Otobüsü 

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