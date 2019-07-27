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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı İzle

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı İzle

Fenerbahçe Divan Kurulu’ndan görüntüler

Saygı Duruşu 

-Ali Koç’tan görüntüler
-detaylar

- İSTANBUL

- Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.
Fenerbahçe’nin 3 ayda bir düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.
Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.
Toplantı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlarken daha sonra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı.
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