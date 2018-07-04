Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Milli Takım Toplantı Ameliyat Rektör 

-Comolli ile Cocu görüşmesi detay
-Genel detay

- İSTANBUL

- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi.
Cocu antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı. İstasyon çalışmasının ardından idman daha sonra açma germe hareketleri ile devam etti. Basına açık olan bölümün sonlarında ise futbolcular pas çalıştı. Antrenmanda sezon sonunda milli takım maçları sırasında artan kasık ağrıları sebebiyle ameliyat olan Mehmet Topal, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Fas ile Dünya Kupası’nda mücadele eden ve izinli Nabil Dirar ise takıma daha sonra katılacak. Antrenmanı ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de takip etti. Comolli bir ara saha içine girerek Cocu ile sohbet etti.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı