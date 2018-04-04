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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe yeni otobüsüne kavuştu

Fenerbahçe yeni otobüsüne kavuştu

Metin Doğan'ın konuşması

Silahlı Saldırı Teknik Direktör Takım Otobüsü Saldırı Basın Mensupları 

-Hürer Gündüz'ün konuşması
-Detaylar

- - Fenerbahçe'ye otobüsünün kurşunlanmasının 3. yıl dönümünde yeni otobüs teslim edildi İSTANBUL

- Fenerbahçe'ye Gürsel Turizm tarafından yeni otobüsü teslim edildi. Otobüsün teslim tören tarihinin 4 Nisan olması dikkat çekti. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Rize'den dönüşte silahlı saldırı yapılmıştı. Fenerbahçe'ye Gürsel Turizm tarafından yeni takım otobüsü verildi.
1970 yılından bu yana Fenerbahçe'nin ulaşım sponsorluğunu yapan Gürsel Turizm, yeni otobüsü, Fenerbahçe'nin 4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüşünde uğradığı silahlı saldırının yıl dönümünde teslim etti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, bir daha böyle bir saldırının gerçekleşmemesini umduğunu söyleyerek, "Failler henüz yakalanamadı. Böyle bir olayın bir daha başımıza gelmemesini diliyorum. Gürsel Turizm'e de yeni otobüs nedeniyle çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Hürer Gündüz: "Umarım 100 yıl daha Fenerbahçe'yi taşırız" Otobüs teslim töreninde konuşma yapan Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz, 1970 yılında efsane teknik direktör Didi döneminde Fenerbahçe'yi taşımaya başladıklarını belirterek, "50 yıla yakın bir süredir Fenerbahçe'nin taşımacılık sponsorluğunu yapıyoruz. Fenerbahçe'yle çalıştığımız için biz de çok mutluyuz. Umarım bu birliktelik 100 yıl daha sürer" diye konuştu.
Törende Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcular da hazır bulunurken, sarı-lacivertliler takım halinde otobüsü gezdikten sonra basın mensuplarına poz verdi.
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