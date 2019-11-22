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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Fenerbahçe antrenmanından detay görüntüler

- İSTANBUL

Rektör Pazar Günü 


- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe’de, sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, 16.30'da Malatya’ya hareket edecek.
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