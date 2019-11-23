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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe'ye Malatya’da coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Malatya’da coşkulu karşılama

Oyuncuların çıkışları

Hatıra Fotoğrafı Tezahür Tezahürat Takım Otobüsü Kışla 

-Detaylar
-Meşale yakılması
-Detaylar

- MALATYA

- Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'da havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadında oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen sarı lacivertli takımı Malatya’da taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uçağın piste inmesi ile birlikte sloganlar atmaya başlayan taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara çiçek takdim etti. Futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren taraftarlar, sarı-lacivertlilere uzun süre sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsünün havaalanından hareket etmesi ile birlikte meşaleleri yakan yüzlerce taraftar, tezahüratlar eşliğinde takımlarını kalacakları otele uğurladı.
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