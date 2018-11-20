Fenerbahçe’ye Damat şıklığı



- Yurt içinde ve yurt dışında büyük sponsorluk anlaşmalarına imza atmaya devam eden Orka Holding, Damat markası ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2021 yılı sezon sonuna kadar Resmi Kıyafet Sponsoru oldu. Basın toplantısı Ali Koç’un öncülüğünde, Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun konuşması ile başladı.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan Milli Takımı ile masaya oturarak sponsorluk anlaşması imzalayan Orka Holding, tüm dünyada hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Girdiği pazarlarda Damat Tween ve D’S Damat markaları ile yeni sponsorluklara imza atmaya devam eden Orka Holding, bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımlarına, kadın ve erkek basketbol ve voleybol takımlarına ve teknik heyetine kıyafet sponsoru olduğunu açıkladı.

“3 yıllık bir beraberlik aynı zamanda karşılıklı güveni simgeliyor” Bugünün kendileri için çok özel ve mutlu bir gün olduğunu ifade eden Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, “Milyonlarımızın sevgilisi Türkiye’mizin belki de en önemli markası Damat Tween ve D’S Damat Fenerbahçe’miz ile anlaşma imzaladı. Hem Orka Holding’e hem Fenerbahçe’mize hayırlı uğurlu olsun. Damat, Türkiye’nin yenilikçi, öncü ve modern bir markası. Ben sadece gençlere hitap eder diye biliyordum, ancak her yaşa hitap ediyormuş. Ali Koç’un yönetiminde Fenerbahçe’ye getireceği yenilikler ile ülkemiz çok iyi şekilde yararlanacak ve katma değeri çok yüksek olacak. Biz çok mutluyuz. 3 yıllık bir beraberlik ile aynı zamanda karşılıklı güveni simgeliyor. Çok daha uzun süreli olmasını düşünüyoruz” dedi.

“Koleksiyondaki değişime en titiz çalışmayı yaptık” Milyonların sevgilisi olan Fenerbahçe Spor Kulübü ile çok önemli bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “En çok taraftarı olan ve marka gücü olan kulüp ile bu işi yapmak bizim adımıza son derece önemli. Başta şunu söylemek istiyorum, koleksiyonda ki değişime en titiz çalışmayı yaptık. Farklı heyecanlar nasıl katabiliriz diye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü’nde oynayan oyuncularımızın giydirilmesi değil, aynı zamanda taraftarlarımızın da ilgisini çekecek kapsül koleksiyon çalışmamız var. Her iki tarafında birbirine katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi ve son olarak bu anlaşmada desteğini esirgemeyen Ali Koç’a teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

