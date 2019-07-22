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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı

Murat Sağlam'ın açıklamaları

- GRAZ

Allah Forma Hazırlık Maçı 


- Avusturya Graz kampındaki Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kapfenberg Franz Fekete Stadyumun’da Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi yaptığı açıklamada, “İlk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" dedi.
Genç oyuncu Murat Sağlam ise yaptığı açıklamada, "İyi maçtı, iyi oynadık. Ben kendi performansından daha fazlasını bekliyorum. Her şey iyi gidiyor Allah'a şükür. Taraftar da benden memnun. Bugünkü maçtan daha iyisini yapabilirim. Elimden geleni yapıyorum. Tüm oyunculardan daha fazlasını yapmalıyım, genç oyuncuyum. 10-15 yıllık futbolcu hayatım var. Çok çalışıp, elimden geleni yaparak formayı kapmak istiyorum. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy'de oynayabilirim. Ben şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de ismimi bağırdılar. Çok mutlu oldum, elimden geleni yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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