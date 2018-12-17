Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu



- UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Rus temsilcisi Zenit'le, Galatasaray ise Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Avrupa Ligi’nde D Grubu’nu 8 puanla ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe’nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’nın yer aldığı D Grubu’nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şöyle: Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) Fenerbahçe - Zenit (Rusya) Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) BATE Borisov (Belarus) - Arsenal (İngiltere) Galatasaray - Benfica (Portekiz)

