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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe, Trabzon’dan ayrıldı

Fenerbahçe, Trabzon’dan ayrıldı

- Takımın havaalnına gelişi ve yönetim ve futbolcuların içeri girişi

( TRABZON ) TRABZON


- Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe şehirden ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında Trabzon Havalimanı'na gelen takım buradan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
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