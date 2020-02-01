Fenerbahçe, Trabzon’dan ayrıldı

- Takımın havaalnına gelişi ve yönetim ve futbolcuların içeri girişi
( TRABZON ) TRABZON
- Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe şehirden ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında Trabzon Havalimanı'na gelen takım buradan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım