Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: 'Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum' - KAYSERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum" - KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftası - Kayseri spor - Fenerbahçe maçı - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısında konuşmasıMaçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman:"Beklediğimizden rahat bir maç oynadık" - "Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum"KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayseri spor'u 5 - 0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, müsabakanın beklediklerinden rahat geçtiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kocaman, ligdeki konumlarından dolayı maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Rakiplerimiz maçlarını kazanmışlardı. Bugün olmak ya da olmamak maçına çıkıyorduk. Spordaki en sıkıntılı şeylerden biri bu." dedi. Kayseri spor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:"Rakibimiz, Trabzonspor'un kaybetmesiyle bizi yenmeleri takdirde iyi bir pozisyona sahip olacaktı. Ayrıca Kayseri spor'un saha yerleşimi, atak organizasyonları ligin en düzenli takımlarından biri olması zorlayıcı faktörlerdi. Maçın sonunda şunları çok net söylemek mümkün, beklediğimizin çok üstünde bir skorla ve beklediğimizden rahat bir maç oynadık. Maçın başında bulduğumuz ilk pozisyonda skoru bulmamız, ardından Aatıf'ın golüyle iki farkı yakalamamız psikolojik olarak bizi rahatlatan en önemli faktör oldu."Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında kalan maçlarını kazanmaları gerektiğini anlatarak, "Şampiyonluk için kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremizin yok gözüküyor. Galatasaray kendi sahasında Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Kalan 7 maçın iki tanesinde rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum. 7'de 7 yapmak ondan sonraki duruma bakmak lazım. Başkan geçen dönemde dahil olmak üzere hep destek oldu. Başkana bu konuda müteşekkirim her zaman." ifadelerini kullandı.