Fenerbahçe Tarihi kitabının lansmanı yapıldı

-Şekip Mosturoğlu'nun konuşmalarından görüntüler

-Fotoğraf lansmanından görüntüler



- İSTANBUL



- Fenerbahçe tarihini gelecek nesillere anlatmak için hazırlanan Fenerbahçe Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına sarı-lacivertli kulübün Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, Basketbol Şubesi Sorumlusu Salih Ozan Balaban, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Ogün Altıparmak ile çok sayıda davetli katıldı.

Şekip Mosturoğlu: “Bu kitabı okuyanlar 28 şampiyonluğumuza destek verecek” Toplantıda bir konuşma yapan Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz döneminin kitapta özellikle yer almasını istediklerini belirterek, "111 yıllık tarihimizi bilinmeyen yönleriyle ele alan, bazıları hiç yayınlanmamış fotoğraflardan oluşan bir eser. 3 Temmuz'un bizim için sembolik bir anlamı var. Tarihimizde unutulmaması gereken ve okundukça hatırlanması gereken önemli bir hadise. Bu kitapta yer almasını özellikle istedik. Kendi tarihini bilmeyenlerin bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu şampiyonlukların verisel, tarihsel bilgileri bu kitapta yer alıyor. Kendi tarihini bilmeyenlerin de bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil. 1959 yılından önce elde edilmiş şampiyonlukların Türkiye şampiyonluğu olarak taçlanmasına yönelik bir çalışma. Bu çalışmayı başarıya ulaşana kadar kovalayacağız" diye konuştu.

Altan Tanrıkulu: “Çok titiz bir çalışma yaptık” Kitabın yazarı gazeteci Altan Tanrıkulu da çok titiz bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Fenerbahçe tarihini hazırlamak kolay bir iş değil. Eleştiriler olabilir, hepsine saygı gösteriyorum. Hep beraber Fenerbahçe'nin altın çağını yaşayacağız. Başkan Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel öncelik önce vatan, sonra Fenerbahçe" dedi.

Konuşmaların ardından Tanrıkulu, kitabın VIP baskısını Aziz Yıldırım'a hediye etti. Fenerbahçe Tarihi Kitabı'nın Ülker Stadı'nda bulunan Fenerium'da satışa çıktığı belirtildi.

