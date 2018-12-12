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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe Slovakya'da - BRATİSLAVA

Fenerbahçe Slovakya'da - BRATİSLAVA

- Fenerbahçe kafilesinin gelişiFenerbahçe Slovakya'daBRATİSLAVA (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için başkent Bratislava'ya geldi. İstanbul 'dan özel uçakla Bratislava Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı - lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Fenerbahçe kafilesi daha sonra karşılaşmanın oynanacağı başkente yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Trnava şehrine doğru havalimanından ayrıldı.Sarı - lacivertli ekip yarınki maç öncesi hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Hatıra Fotoğrafı Başkent 

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