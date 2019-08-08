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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka İstanbul’a geldi

Zanka'nın gelişinden görüntüler

Rektör 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fenerbahçe’nin yeni transferi Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı. Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul’a geldi. Sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Zanka’ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.
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