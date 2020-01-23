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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı

Moses arşiv görüntü

- İSTANBUL

İngiltere 


- Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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