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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersun Yanal - İSTANBUL

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersun Yanal - İSTANBUL

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamalarıMaçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Zorunlu rotasyonların oluşturduğu ortamda daha iyi bir oyunla ve mücadeleyle takımı yükseltmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz" - "(Galatasaray derbisi) Biz futbolun içideyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz. Biz sahada işimizi yapıp istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2 - 1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, zorunlu rotasyonlara rağmen daha iyi bir oyun ve mücadele sergileme konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki bireysel hataları sürdürdüklerine dikkati çekti.Ligin en çok şut atılan ve orta yapılan maçını oynadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Buna rağmen rakibimize kayıp yaşatacak sonucu alamadık. Tempoları ve mücadeleleri konusunda oyuncularıma saygı duyuyorum. Kolay olmayacak. Zorunlu rotasyonların oluşturduğu ortamda daha iyi bir oyunla ve mücadeleyle takımı yükseltmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Yanal, gelecek hafta ligde Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Biz futbolun içideyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz. Her 2 takımın da problemleri var. Biz sahada işimizi yapıp istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında bizi hiçbir şey ilgilendirmez." cevabını verdi.20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayan Ersun Yanal, ayrıca kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalığa karşı mücadele gücünü ortaya koydu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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