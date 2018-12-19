Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe, kupa maçı için Giresun'a geldi

Fenerbahçe, kupa maçı için Giresun'a geldi

- Takım otobüsünün gelişi

-- Taraftarlardan ve futbolculardan detay
-- Otele giriş detay

- GİRESUN

- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor ile oynayacağı 5. Eleme Tur rövanş maçı için Giresun’a geldi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın 20.30'da deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler mücadelenin oynanacağı Giresun şehrine geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan kafile daha sonra Piraziz ilçesindeki otele geçerek dinlenmeye çekildi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı