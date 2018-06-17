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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma - İSTANBUL Haberi

Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma - İSTANBUL Haberi

- Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma töreni - Kulüp başkanı Ali Koç'un konuşması Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma - Sarı - lacivertli kulübün geleneksel bayramlaşma töreni, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri ile Fenerbahçe'nin çeşitli branşlarından sporcular katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan başkan Koç, "Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Umarım sağlıklı, huzurlu, neşeli, mutluluk ve sarı - lacivert başarılar içinde nice bayramlar yaşarız. Babalar Günü'nü de ayrıca kutluyorum. Çocuklarınızla nice babalar günü yaşamanızı temenni ediyorum. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz sıcak ilgi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Yoğun ilgi gösterilen başkan Ali Koç, uzun süre yönetim kurulu masasına geçmekte zorlandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Koç, uzun kuyruk oluşturan katılımcılarla yaklaşık 2 saat boyunca bayramlaştı.Öte yandan bayramlaşmanın gerçekleştirildiği salonda Fenerbahçe marşları çalındı. Bu sırada video paylaşım sitesi "YouTube"taki otomatik çalma listesinden Galatasaray marşı çalmaya başladı.
Görevliler, kısa süre içinde marşı kapattı.

Bayramlaşma Genel Kurul Divan Kurulu 

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