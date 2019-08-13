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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı İzle

Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı İzle

Bayramlaşmadan görüntüler

İsaf Bayramlaşma Amatör 

-Vefa Küçük'ün açıklamları
-Sevil Becan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

- Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu üyeleri ve sporcuların katılımı ile yapıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sarı-lacivertli kulübün amatör branş sporcuları katıldı.
Törende misafirlerle bayramlaşan ve bir konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Kulübümüzün her sene düzenlediği bayram kutlamasına hoş geldiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kulüp çalışanlarının, taraftarın, sporcuların ve Fenerbahçe'ye gönül veren tüm herkesin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.
Küçük'ün ardından kürsüye gelen Sevil Zeynep Becan ise şunları söyledi: "Sizleri başkanım ve yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramlaşmak ve bayramlarda bir araya gelmek bizim geleneğimiz. Bir aradaysak; güçlüyüz, kuvvetliyiz çünkü biz Fenerbahçeliyiz." Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bayramlaşma töreninde yer almadı.
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