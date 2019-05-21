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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: 'Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için bir nevi devrim yapılması gerekiyor' - İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: 'Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için bir nevi devrim yapılması gerekiyor' - İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: "Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için bir nevi devrim yapılması gerekiyor" - İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gazetecilerin sorularını yanıtlamasıİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Swissotel'de düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfının iftarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devrim 

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