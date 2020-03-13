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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe, Konya’ya geldi

Fenerbahçe, Konya’ya geldi

Futbolcuların havaalanından çıkışı

-Futbolcuların otobüse binişi
-Takım otobüsünün havaalanından çıkışı

- KONYA

- Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya’ya geldi. Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor’un konuğu olacak sarı-lacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı.
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