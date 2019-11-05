Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL
- Antrenmandan görüntüler - Takım koşusundan görüntü - Kondisyon çalışmalarından görüntüler - Antrenmanı takip eden, nadir görülen kemik deformasyonu hastalığı olan 14 yaşındaki "parmak çocuk" İlker Bayrak'tan görüntüler - Antrenman görüntüleriİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından gruplar halinde pas çalış çalışması yaptı. Antrenmanda oyuncuların keyifli oldukları gözlendi.İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalışırken, tedavisine devam edilen Adil Rami sahada koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Max Kruse ise antrenmanda yer almadı.Nadir görülen kemik deformasyonu hastalığı olan 14 yaşındaki "parmak çocuk" İlker Bayrak da antrenmanı takip etti. İlker Bayrak, idmandan önce bazı futbolcularla bir araya geldi.Sarı - lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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