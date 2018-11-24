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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

- Fenerbahçeli futbolcuların Trabzon Havaalanına gelişi - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Futbolcuları taşıyan otobüsün hareket edişi - Kafilenin konaklayacağı otele gelişi TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon spor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon 'a geldi.İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı - lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı - lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da kafile ile geldiği görüldü.

Polis Polis Ekipleri 

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