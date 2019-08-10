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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe gelişi

Hatıra Fotoğrafı Tezahür Tezahürat Rektör 

-Futbolcular detay
-Taraftar detay

- - 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas’a ulaştı. SİVAS

- 21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas’a geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu’na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler. Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00’de oynanacak.
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