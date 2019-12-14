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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi - SİVAS

Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi - SİVAS

- Fenerbahçe kafilesinin Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelişi - Fenerbahçeli futbolcuların bankolardan çıkışı - Fenerbahçe kafilesinin takım otobüsüne gidişleri - Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterisi - Fenerbahçe kafilesinin takım otobüsünden inerek otele geçişleriFenerbahçe kafilesi Sivas 'a geldiSİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivas spor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas 'a geldi.Özel uçakla kente ulaşan sarı - lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.Sarı - lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.Demir Grup Sivas spor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Teknik Direktör Tezahür Tezahürat Takım Otobüsü Rektör 

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