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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi - RİZE

Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi - RİZE

- Fenerbahçe kafilesinin Trabzon havalimanına gelişi - Kafilenin konaklayacağı otele geçmesiFenerbahçe kafilesi Rize 'ye geldiRİZE (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rize spor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize 'ye geldi.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı - lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize 'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla özçekim yaptı. Taraftarlar geçen sezon Çaykur Rize spor'da forma giyen Vedat Muric'e ilgi gösterdi.

Çekim Forma 

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