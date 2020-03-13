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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi - KONYA

Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi - KONYA

- Fenerbahçe kafilesinin kendilerini bekleyen otobüse binmesi - Kafileyi taşıyan otobüsün hava limanınından ayrılması - Futbolcuların konaklayacağı otele girişiFenerbahçe kafilesi, Konya 'ya geldiKONYA (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konya sor ile yapacağı maç için Konya 'ya geldi.İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı - lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Futbolcular takım otobüsüne geçerken taraftarlar ve gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi.Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı - lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.İttifak Holding Konya spor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Polis Polis Ekipleri Takım Otobüsü 

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