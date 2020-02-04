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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Kırklareli’nde

Fenerbahçe kafilesi Kırklareli’nde

Otobüsten detaylar

Çeyrek Final 

-Futbolcular otobüsten inerken
-Futbolcular otele giriş yaparken
-Genel detay ve ayrıntılar

- KIRKLARELİ

- Ziraat Türkiye Kupasında GMG Kırklareli Spor ile oynayacağı maç öncesi gece saatlerinde kentte gelen Fenerbahçe kafilesi otele yerleşti. Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde eşleştiği GMG Kırklareli Spor ile yarın oynayacağı maç için gece geç saatlerde İstanbul’dan otobüsle yola çıkarak yoğun güvenlik önlemleri altında Kırklareli'ne geldi. İstanbul'dan kulüp otobüsüyle Kırklareli il merkezine gelen sar-lacivertli kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. GMG Kırklareli Spor ile Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da çeyrek final ilk tur müsabakasına çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcular, maç saatine kadar otelde dinlenecek. Fenerbahçe kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.
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