Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

-taraftarların meşale yakması

-taım otobüsünün hareket etmesi

-detaylar



KAYSERİ



- Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe takımı akşam saatlerinde şehre geldi. Akşam uçağı ile saat 17.45'de Kayseri'ye gelen Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar meşale yakarak karşıladıkları sarı-lacivertli kafileye sevgi gösterinde bulundu. Fenerbahçe takımı yarın Kadir Has Stadyumun'da oynayacağı karşılaşmayı beklemek için otele geçti.

