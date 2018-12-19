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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

- Ordu - Giresun Havalimanı'ndan detaylar - Taraftarlardan detaylar - Fenerbahçe kafilesinden detaylarGİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresun spor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun 'a geldi.Özel uçakla Ordu - Giresun Havalimanı'na gelen sarı - lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.Havalimanından ayrılan sarı - lacivertliler, Giresun 'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

Güvenlik Önlemi Teknik Direktör Forma Rektör 

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