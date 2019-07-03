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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

- Tesis dışından detay görüntüler - Sarı - lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldiDÜZCE (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı - lacivertliler, Düzce 'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.

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