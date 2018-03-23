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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Bolu'da

Fenerbahçe kafilesi Bolu'da

- Takım otobüsünün taraftarlar tarafından karşılanması - Futbolcuların otobüsten inmesi - Teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçeklerin verilmesi - Bolu spor ile hazırlık maçı yapacak sarı - lacivertlileri, taraftarlar coşkuyla karşıladıBOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor ile hazırlık karşılaması yapacak Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe takımı Bolu 'ya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda bu akşam oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı - lacivertli ekibi, taraftarlar otel girişinde coşkuyla karşıladı.Sporseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verirken futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

Forma Rektör Hazırlık Maçı 

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