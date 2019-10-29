Fenerbahçe kafilesi, Adana'da

- Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu - Fenerbahçe kafilesinin gelişi - Fenerbahçeli taraftarlardan detay - Taraftarların Fenerbahçe kafilesini karşılaması - Taraftarların meşale yakmasıFenerbahçe kafilesi Adana 'da - Yarın, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak sarı - lacivertliler, meşalelerle karşılandı - Kafile, kara yolu ile maçın oynanacağı Mersin'e hareket ettiADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda yapacağı maç için hava yoluyla Adana 'ya gelen Fenerbahçe, Mersin'e hareket etti.İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, sarı - lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı.Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu ve futbolculara çiçek verdi.Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında kara yoluyla maçın oynanacağı Mersin'e hareket etti.Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
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