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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Semih Özsoy - İSTANBUL

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Semih Özsoy - İSTANBUL

- Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un basın toplantısıMaçın ardından - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy: - "Mutlu sona, 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" - "Biz kayıtsız şartsız şampiyonluğu istiyoruz. Bu her zaman tarihte böyledir. Avrupa'da zirvede olmak birinci hedefimizdir olmazsa olmazımızdır"İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, 29. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 5 - 1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından açıklamada bulunan Özsoy, zor bir ekibe karşı net bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bireysel hatalardan arınmaları durumunda çok daha iyi bir takım haline geleceklerini savunan Özsoy, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na girdiğimiz haftada ulusumuzun, milletimizin bayramını kutluyoruz. Kulübümüz adına mutlu ve gurur verici bir gündü. İlk yarının ortalarına geldiğimizde takımımız biraz daha şekilleniyor gibi. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Mutlu sona, 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz ama tabi bunların hepsi için daha çok erken. Konuşmak için acele etmememiz gerektiğinin farkındayız. Takımımızın bu hali bize mutluluk veriyor." diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın divan kuruluna gelmesi nedeniyle kulübün tarihi bir gün yaşadığını dile getiren Özsoy, devre arası transferine de yeşil ışık yaktı.Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer yapabileceklerini aktaran Özsoy, bir gazetecinin Ersun Yanal'ın söylediği "Biz şampiyon olacağız, gerisi sıralamayı belirlesin" sözünü hatırlatması üzerine, "Benim böyle bir şey söylemem iddialı olur, tarzım da değildir. Bununla birlikte şampiyonluğa olan inancım sonsuzdur. Ersun hocaya, futbolculara ve tüm ekibe inancımız sonsuzdur. Üstüne koyarak devam etmemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde cevap verdi.Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, bugün yapılan divan kuruluna gelmesinin spekülasyonlara yol açtığı yönünde sorulan bir soru üzerine şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı, bakanımızın olduğu bir yerde konu futbolken federasyon başkanının orada olması doğal bir şey. Başka kulüplerdede olsa orayada giderdi. Bizim tarafımızdan garip bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı şerefle tüm maçlarımıza bekleriz. Çok büyük bir Fenerbahçeli. Biz kayıtsız şartsız şampiyonluğu istiyoruz. Bu her zaman tarihte böyledir. Avrupa'da zirvede olmak bizim birinci hedefimizdir olmazsa olmazımızdır."

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Federasyon Başkanı Divan Kurulu 

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