Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

-Erol Bulut detay

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- İSTANBUL



- Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise şut antrenmanı gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Rodrigues idmana katılamazken, sakatlıkları süren Diego Perotti ve Gökhan Gönül ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.



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