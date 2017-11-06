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06 Kasım 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe Galatasaray U17 maçının hakemi Onur Mert'ten skandal paylaşımlar!

Fenerbahçe Galatasaray U17 maçının hakemi Onur Mert'ten skandal paylaşımlar!

Fenerbahçe Galatasaray U17 maçı hakem Onur Mert'ten skandal paylaşımlar! Video... Fenerbahçe Galatasaray U17 maçında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcuya sarı kart gösteren İstanbul bölge hakemi Onur Mert'in eski paylaşımları dikkat çekti.

Ertem Şener Ahmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray Beyaz Futbol 


Beyaz TV ekranlarında yayınlanan pazar gecesinin en çok izlenen programlarından olan Beyaz Futbol'un bu haftaki bölümüne Fenerbahçe Galatasaray U17 maçını yöneten hakem Onur Mert'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar masaya yatırıldı.
Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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