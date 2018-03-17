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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından - Bafetimbi Gomis - İSTANBUL

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından - Bafetimbi Gomis - İSTANBUL

- Basın toplantısı - Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis konuşmasıDerbi maçın ardından - Galatasaraylı futbolcu Gomis:"İyi bir maç oldu, keşke gol de atabilseydik. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama bazen olmuyor" - "Galatasaray Müzesi'ne gittiğimde en çok gol atan oyuncu olmak yerine şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim"İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0 - 0 berabere kaldıkları derbide iyi oynadıklarını ancak buldukları gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fransız futbolcu, Fenerbahçe ile bu sezon yaptıkları iki derbide de gol atılmadığını belirterek, "Bu tür maçlarda gol atmayı isterdik. Taraftarlarımıza gollü maçlar izlettirmeyi tercih ederdik ancak olmadı. Kendi tarafımızdan baktığımızda Galatasaray'ın ilerleme sağladığını görüyorum. Büyük takımlara karşı iyi oynayan bir Galatasaray görüyoruz." diye konuştu.
Bafetimbi Gomis, derbide önemli gol fırsatları yakaladıklarını dile getirerek, "Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Tolga Ciğerci'nin pozisyonunda ve Maicon'un şutunda gole çok yaklaştık. İyi bir maç oldu, keşke gol de atabilseydik. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama bazen olmuyor. Bundan sonra 8 final maçımız var. Bunlardan en iyi şekilde ayrılıp, şampiyonluğa gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Fransız futbolcu, bu sezonki skorer performansıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:"İmza attığımda buraya gol atmak için değil, şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söylemiştim. Bu akşam gol atıp, taraftarların en sevdiği oyuncu olmak isterdim ama olmadı. Bunlar Maicon ve Tolga da olabilirdi. Galatasaray, oyuncuların bireysel performansıyla değil takım olarak hedefine gidiyor. Galatasaray Müzesi'ne gittiğimde en çok gol atan oyuncu olmak yerine şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim."

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