Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe Futbol Takımı'na yeni otobüs - İSTANBUL

Fenerbahçe Futbol Takımı'na yeni otobüs - İSTANBUL

- Genel detaylar - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Doğan'ın konuşması - Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz'ün konuşması - Futbolcular ve teknik heyetin otobüse binmesi ve tanıtımıFenerbahçe Futbol Takımı'na yeni otobüs - Sarı - lacivertli takımın yeni otobüsü, futbolcuların ve teknik heyetin katıldığı törenle kulübe teslim edildiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe sarı - lacivertli kulübün yöneticileri Selim Kosif, Metin Doğan ile teknik heyet ve futbolcular katıldı.
Otobüsün teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Doğan, şunları kaydetti:"Uzun yıllardır bize kara yolu ulaşımında yardımcı olan Gürsel Turizm'e teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir günde otobüsün teslim töreni yapılıyor. 4 Nisan 2015'te büyük bir facianın eşiğinden dönmüştük. O gün eğer şoförümüz Ufuk dirayetli davranmasaydı, o otobüs biraz ilerideki viyadükten aşağıya gitseydi, bugün burada bunları konuşamazdık. 3 senedir söylüyoruz, hala failler ortada yok. 3 senedir Türkiye'nin en büyük kulübünü katliam aşamasına getiren, otobüsü kurşunlayan insanlar ortada yok. Biz her 4 Nisan'da, her nefesimiz yettiğince bunu söyleyeceğiz onlar da duymamaya devam edecek. O gün Fenerbahçemizi Allah korudu. İçimizin biraz soğuması için 4 Nisan 2015'in faillerini bulurlar umarım."Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise bilerek bu tarihte bu teslim törenini yaptıklarını anlatarak, "Türk futbol tarihi adına 4 Nisan 2015 kara bir lekedir. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu otobüs şu anda sektörün en iyisi, en konforlusu ve en çevreci modeli. Yarım asırdır Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz. İnşallah tam asır Fenerbahçe'ye hizmet etmek bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından futbolcular otobüsün içini gezdi. Otobüsü beğendiklerini dile getiren futbolcular, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hatıra Fotoğrafı Dirayet Beğendik Allah Katliam 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı