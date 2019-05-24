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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe eksik çalıştı Haberi

Fenerbahçe eksik çalıştı Haberi

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Ersun Yanal detay
-Comolli, Volkan Ballı detay
-kaleciler detay

- İSTANBUL

- Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana Andre Ayew, Martin Skrtel, Şener Özbayraklı, Michael Frey ve Mathieu Valbuena katılmadı. Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon antrenmanlarıyla devam etti. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Andre Ayew, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Michael Frey antrenmanda yer almadı.
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