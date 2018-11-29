Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının ardından - Nenad Bjelica - İSTANBUL

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının ardından - Nenad Bjelica - İSTANBUL

- Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın açıklamasıMaçın ardından - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica:"Gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum"İSTANBUL (AA) - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndan lider çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'yle 0 - 0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, kısa bir açıklama yaptı.Grupta 5 maçta 13 puana ulaştıklarını dile getiren Bjelica, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik. Skordan çok memnunuz. Şimdi bir maçımız daha kaldı, onu da oynayıp maçlarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı