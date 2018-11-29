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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının ardından - Erwin Koeman - İSTANBUL

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının ardından - Erwin Koeman - İSTANBUL

- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman'ın açıklamasıMaçın ardından - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman: - "Bir sonraki tura adımızı yazdırma hedefimizi başardık"İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Dinamo Zagreb'le 0 - 0 kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, "Bir sonraki tura adımızı yazdırma hedefimizi başardık. Agresif bir görüntü ortaya koyduk. Gol atmakta ise hala zorlanıyoruz. Bir üst tura adımızı yazdırmak bizim için pozitif bir şey." değerlendirmesine bulundu.Gol atmakta zorlanmalarıyla ilgili açıklama yapan Koeman, "Pozisyon üretiyoruz ama fırsatları gole çevirmek lazım. Bu durum için çok çalışıyoruz. Sonuçta futbol kazanmak için gol atmak lazım." dedi.
Maçta oyuncu değişikliği yapmamasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Bir yorgunluk söz konusu değildi oyuncularımda. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti." diye konuştu.
Taraftarın Ersun Yanal'la ilgili yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Koeman, "Futbolda birçok sefer olmuş şeyler bunlar. Ben bunu umursamıyorum." ifadelerini kullandı.Koeman, genç futbolcu Barış Alıcı'nın da performansından memnun kaldığını sözlerine ekledi.

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