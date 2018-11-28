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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır - İSTANBUL

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır - İSTANBUL

- Sarı - lacivertli futbolcu Roman Neustaedter'in açıklaması - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman'nın açıklamasıFenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazırİSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını gerçekleştirdi.Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Sarı - lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Zagreb maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.Antrenmana, sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ve Oğuz Kağan Güçtekin katılmadı.Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb saat 20.55'te karşı karşıya gelecek.

Basın Mensupları 

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