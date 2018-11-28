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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru - Bjelica ve Harjovic - İSTANBUL

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru - Bjelica ve Harjovic - İSTANBUL

- Basın toplantısı - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Bjelica'nın konuşması - Dinamo Zagreb'in futbolcusu Harjovic'in konuşması Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçına doğru - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Bjelica:"Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik" - Dinamo Zagreb'in futbolcusu Harjovic:"Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum"İSTANBUL (AA) - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik." dedi.
Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Izet Hajrovic'le katılan Bjelica, çok iyi bir konumda üst turu garantileyerek İstanbul 'a geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Bizim tek bir amacımız var, o da galibiyet." ifadelerini kullandı. - Hajrovic'ten Galatasaray yorumuHırvat ekibinin Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, 2013 - 2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe'yle yarın oynayacakları maçı da değerlendiren Hajrovic, "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalarda belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Öte yandan Dinamo Zagreb maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

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